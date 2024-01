Riva: Mattarella, dolore per sua scomparsa, cordoglio e vicinanza a familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanti italiani, e io tra questi, apprendono l’improvvisa notizia della morte di Gigi Riva con autentico dolore. Lo dichiara in una nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “I suoi successi sportivi, il suo carattere di grande serietà, la dignità del suo comportamento in ogni circostanza gli hanno procurato l’affetto di milioni di italiani anche tra coloro che non seguivano il calcio. Esprimo ai familiari il mio cordoglio e un sentimento di sincera vicinanza”, aggiunge. (Rin)