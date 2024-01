Regno Unito: Camera Lord vota per rinvio entrata in vigore accordo con Ruanda su migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei Lord ha votato per ritardare l'entrata in vigore del trattato sull'immigrazione tra Regno Unito e Ruanda. Con 214 voti, l'alta camera britannica ha sostenuto una mozione di rinvio presentata dal laborista Lord Goldsmith, presidente del Comitato per gli accordi internazionali, che ha presentato un rapporto che identifica dieci serie di questioni in cui "sono necessari ulteriori passi legali e pratici significativi per attuare le protezioni che il trattato è stato concepito per fornire". “Non stiamo dicendo che il trattato non dovrebbe mai essere ratificato, ma stiamo dicendo che il Parlamento dovrebbe avere l’opportunità di esaminare attentamente" il testo e le sue misure di attuazione "prima di emettere un giudizio sulla sicurezza del Ruanda”. In base alla misura, sostenuta dal governo conservatore del premier Rishi Sunak, è previsto l'invio in Ruanda dei richiedenti asilo che arrivano nel Regno Unito. (Rel)