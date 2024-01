Gaza: Israele propone cessate il fuoco di due mesi per rilasciare ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità israeliane, attraverso le controparti di Egitto e Qatar, hanno inviato ad Hamas una proposta che include un cessate il fuoco che potrebbe durare fino a due mesi nella Striscia di Gaza, per consentire il rilascio di tutti gli ostaggi che ancora non sono stati liberati. Lo hanno riferito fonti anonime al portale di informazione “Axios”, specificando che la proposta non include un accordo di pace tra Israele e il movimento islamista palestinese. In base ai dati aggiornati, nella Striscia di Gaza ci sono ancora in ostaggio almeno 130 persone. Il consigliere della Casa Bianca Brett McGurk è arrivato ieri in Egitto, e poi andrà anche in Qatar per portare avanti le trattative sugli ostaggi e sull’assistenza umanitaria ai civili di Gaza. In base alle fonti di “Axios”, il gabinetto di guerra israeliano ha approvato la proposta dieci giorni fa. (Was)