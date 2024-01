© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non mi sento più attrezzato di Elly Schlein. “Schlein farà benissimo. È evidente che Meloni non vuole confrontarsi con me”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite a “Zapping” su Rai Radio1, in riferimento alla possibilità di un confronto televisivo con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)