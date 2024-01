Yemen: nuovi attacchi di Usa e Regno Unito contro le postazioni Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate di Stati Uniti e Regno Unito hanno attaccato nuovamente le postazioni militari delle milizie filoiraniane Houthi in Yemen, per l’ottava volta negli ultimi dieci giorni. Lo hanno riferito fonti anonime all’emittente “Cnn”. I ribelli Houthi, secondo quanto scrive l’agenzia di stampa yemenita “Saba”, hanno affermato che gli attacchi hanno colpito anche la capitale, Sana’a, oltre alle città di Taiz, Al-Bayda e Hajjah. (Was)