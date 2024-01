Balcani: ministro Esteri albanese in visita da domani in Kosovo, Nord Macedonia e Montenegro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri albanese Igli Hasani inizierà domani un tour regionale di tre giorni, nell’ambito del quale farà tappa in Kosovo, in Macedonia del Nord e in Montenegro. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ata”. Nella giornata di domani, Hasani incontrerà a Pristina l’omologa kosovara Donika Gervalla, il vicepremier Besnik Bislimi e il capo dello Stato Vjosa Osmani. Mercoledì il ministro albanese si recherà invece a Skopje, dove avrà colloqui con l’omologo macedone Bujar Osmani e il premier Dimitar Kovacevski. Infine, giovedì Hasani si sposterà a Podgorica, dove incontrerà l’omologo montenegrino Filip Ivanovic e il capo dello Stato Jakov Milatovic. L’obiettivo del ministro degli Esteri dell’Albania è approfondire ulteriormente la cooperazione bilaterale con Kosovo, Macedonia del Nord e Montenegro, nonché discutere delle questioni relative alla sicurezza e al futuro della regione nell’Unione europea. (Alt)