Kosovo: presidente Osmani, presto nuovi Paesi riconosceranno nostra indipendenza

- Presto nuovi Paesi potrebbero riconoscere l'indipendenza del Kosovo. Lo ha dichiarato la presidente kosovara, Vjosa Osmani, al quotidiano online "Reporteri.net", senza specificare quali sarebbero i Paesi pronti a procedere verso il riconoscimento. "In effetti, quest'anno è iniziato con una serie di buone notizie per il Kosovo, dall'abolizione del regime dei visti con l'Ue alla conferma da parte del dipartimento di Stato della richiesta da parte del Kosovo di acquistare sistemi d'arma difensivi. Per tanto lavoro che svolgiamo intensamente, i risultati si vedono solo dopo, ma oltre a molti contatti con gli Stati che non ci riconoscono siamo riusciti (...) a costruire nuove alleanze con Stati che presto dovrebbero prendere una decisione sul riconoscimento della nostra indipendenza", ha detto Osmani. (Alt)