Kosovo: inviato Ue Lajcak si aspetta risposta rapida Ue su cancellazione transazioni in dinari serbi

- L'Unione europea prenderà presto posizione sull'annuncio di Pristina sulla cancellazione delle transazioni in dinari serbi tra il Kosovo e la Serbia centrale. Lo ha affermato il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ripreso dalla stampa serba. "Ho già sollevato la questione in una conversazione con il capo negoziatore di Pristina, Besnik Bisljimi", ha spiegato Lajcak a margine del Forum economico mondiale di Davos. Il rappresentante europeo ha quindi sottolineato che Bruxelles "sta analizzando la situazione" e che si aspetta che presto esca "una posizione ufficiale". "Credo che si troverà una soluzione che non avrà conseguenze", ha concluso. Intanto, la Banca centrale di Pristina ha annunciato che dal primo febbraio l'euro sarà l'unica valuta consentita per le transazioni in Kosovo. (Seb)