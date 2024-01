Serbia: Banca centrale “al lavoro” per impedire abolizione transizioni di pagamento in dinari con Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamenkovic ha inoltre sottolineato che il trasferimento dei dinari serbi, cioè dei contanti in Kosovo "avviene da più di 20 anni senza grossi problemi, in modo trasparente", e che i tentativi delle istituzioni di Pristina di presentare l'euro come l'unico mezzo di pagamento legale in Kosovo "non sono corretti". "Il governo di Pristina non è in nessun caso autorizzato a proclamare l'euro, o qualsiasi altra valuta estera, come l'unica consentita nel territorio del Kosovo, né l'euro può essere un mezzo di pagamento legale nel territorio, poiché la Banca centrale di Serbia è l'unica istituzione autorizzata a decidere sull'uso dei dinari in tutto il territorio della Serbia", ha sottolineato Stamenkovic. "Le istituzioni di Pristina hanno deciso arbitrariamente e unilateralmente di utilizzare l'euro de facto, ma le istituzioni europee hanno sottolineato che ciò non è stato attuato sulla base degli accordi raggiunti con Bruxelles”, ha concluso. (Seb)