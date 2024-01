© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Gli aiuti militari ricevuti dalle autorità di Pristina rappresentano un pericolo per la Serbia. Lo ha detto il ministro della Difesa serbo Milos Vucevic in un'intervista all'emittente “Tv Prva”. Secondo Vucevic, sebbene la Nato non stia lavorando direttamente alla creazione del cosiddetto esercito del Kosovo, alcuni membri dell'Alleanza sono direttamente coinvolti in questo processo. Secondo il ministro, l'annunciata consegna dei missili Javelin a Pristina da parte degli Stati Uniti non è l'unico aiuto militare che Pristina riceve dai membri dell'Alleanza. "Se si aggiunge tutto quello che i turchi, i tedeschi e i croati gli avevano consegnato in precedenza. Poi i britannici, che si addestrano con loro, e hanno siglato accordi strategici”, ha ricordato Vucevic. (Seb)