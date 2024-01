© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- - L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa all'evento in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, organizzato dalla Fondazione Museo della Shoah e da Sapienza Università di Roma. Sapienza Università di Roma – Aula magna, Palazzo del Rettorato, Piazzale Aldo Moro 5. (Ore 9:45).-Gli assessori all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini, all'Urbanistica Maurizio Veloccia intervengono alla presentazione della "Strategia di adattamento climatico di Roma Capitale". Sala della Protomoteca, Campidoglio. (Ore 10).-L'Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli partecipa alla presentazione ai sindaci della "XXIX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafie" promosso da Anci Lazio e Libera Lazio. Sala Extra – Libera, via Stamira 5. (Ore 10:30).-L'assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture Ornella Segnalini interviene al convegno "Acqua. Risorsa per la vita, il cibo e la coesione sociale". Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, Piazza di Pietra. (Ore 12). (segue) (Rer)