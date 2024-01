© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Addio a Gigi Riva, campione in campo e poi fuori, simbolo per una generazione, quella di Italia-Germania 4-3, e bandiera della Sardegna, eroe nello storico scudetto del Cagliari. “Addio ad un campione in campo e fuori, grande dirigente azzurro, esempio di correttezza, educazione e stile. Addio rombo di tuono”. Lo dichiara in una nota il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. (Rin)