Brasile: ministro degli Esteri Vieira incontra leader mondiali al vertice G77-Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, nel corso del vertice G77-Cina ha avuto colloqui con altre alte figure istituzionali da tutto il mondo. Tra questi figura il ministro degli Affari esteri palestinese, Riad Malki, al quale ha espresso l'interesse del Brasile per la liberazione degli ostaggi di Hamas, con particolare attenzione a un cittadino brasiliano detenuto. Secondo quanto riporta una pubblicazione sul profilo X del dicastero, Vieira "ha ribadito l'impegno del Brasile a collaborare con iniziative diplomatiche a favore della popolazione civile e per la cessazione delle ostilità". Vieira ha trattato anche del rimpatrio di una cittadina brasiliana e dei suoi figli, condizionato all'autorizzazione del padre palestinese. Sulla pubblicazione si legge anche che il ministro degli Esteri palestinese "ha accolto e ringraziato il sostegno politico, annunciato dal presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva all'azione proposta dal Sudafrica alla Corte internazionale di giustizia in difesa della popolazione civile di Gaza". Oltre a Malki, il ministro brasiliano ha incontrato rappresentanti da Camerun, Bangladesh, Benin, Laos e Tunisia. (Brb)