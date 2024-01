Ue: "Politico", membri Commissione che vogliono ricandidarsi devono distinguere lavoro ordinario da attività elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualora i membri dell'attuale Commissione europea intendano candidarsi per un secondo mandato, compresa la presidente, dovranno fare una chiara distinzione tra le attività di campagna elettorale e il lavoro per l'esecutivo di Bruxelles. Questo quanto emerge da un documento visionato da "Politico.eu" e redatto dalla stessa presidente della Commissione in carica, Ursula von der Leyen. La funzionaria tedesca ha elaborato standard etici per i commissari che vogliono candidarsi alle elezioni europee di inizio giugno, sia come candidati al Parlamento Ue sia come candidato principale di un partito a diventare presidente della Commissione europea (il cosiddetto Spitzenkandidat). Il documento, datato 21 gennaio, sarà adottato mercoledì dal Collegio dei Commissari, secondo "Politico". Nel testo si chiarisce che non ci sono problemi nel candidarsi e continuare a svolgere il proprio lavoro nella Commissione, purché i due ruoli non si sovrappongano e si configurino anche account di social media separati. Von der Leyen non ha ancora reso nota l'intenzione di correre per un secondo mandato, ma dovrebbe fare un annuncio il mese prossimo, il che significherebbe che le regole che ha ora redatto si applicheranno anche a lei. (Beb)