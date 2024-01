© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- - Sit-in dell’associazione Libera in memoria del fallito attentato di Cosa Nostra allo stadio Olimpico di Roma. Via dei Gladiatori. (Ore 15).- Inaugurazione della Galleria Alberto Sordi dopo l'intervento di riqualificazione. Intervengono, oltre al sindaco di Roma, il ministro delle Imprese e del Made in Italu, Adolfo Urso, il presidente di Enasarco Alfonsino Mei. Galleria Alberto Sordi, Ingresso Piazza Colonna. (Ore 18). (Rer)