Scuola: Città metropolitana Roma e Leonardo inaugurano corso formazione in sicurezza informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati inaugurati oggi, in collaborazione con la Leonardo Spa i nuovi laboratori del Centro di formazione professionale di Acilia e l’Open day per i corsi di formazione di Operatore informatico in ambiente cyber security. All'evento era presente anche il presidente del Municipio Roma X, Mario Falconi. "A pochi mesi dall’accordo sottoscritto con Leonardo, abbiamo presentato i corsi di formazione e di alta specializzazione informatica che si svolgeranno in un ambiente completamente rinnovato", scrive su Facebook il consigliere delegato alla Scuola della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci. "I laboratori sono stati allestiti con tecnologie di ultima generazione e con gli strumenti più avanzati per permettere ai nostri ragazzi di acquisire conoscenze ed esperienze in tema di cyber security, uno dei settori più importanti e strategici per la crescita e lo sviluppo del Paese", aggiunge. (segue) (Rer)