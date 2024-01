Scuola: Città metropolitana Roma e Leonardo inaugurano corso formazione in sicurezza informatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La partnership con Leonardo - sottolinea Parrucci - consente quindi di qualificare ulteriormente i corsi offerti da Città metropolitana, grazie alla competenza e all'esperienza di una delle aziende italiane leader a livello internazionale nel settore, con importanti e concreti sbocchi occupazionali, a partire dai più meritevoli che al termine dei corsi saranno valutati dalla stessa azienda. Crediamo fortemente nel valore della formazione pubblica, l'unica in grado di garantire l'accesso a percorsi di specializzazione a tutte le fasce di cittadini. I corsi, gratuiti per gli studenti dai 14 ai 17 anni, sono un'opportunità di grande valore per contrastare la dispersione scolastica, particolarmente elevata nel territorio del Municipio X, e offrire una specializzazione professionale che apre le porte a opportunità lavorative di qualità".