21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora allo Sviluppo economico con delega a moda e Design Alessia Cappello partecipa alla conferenza stampa del salone della moda contemporanea "White".Palazzo Reale, sala conferenze, piazza Duomo, 14 (ore 10)Conferenza stampa per presentare il progetto di valorizzazione della cripta del monumento delle Cinque Giornate e lo studio per restituire dignità e identità ai resti dei caduti lì deposti. Intervengono, tra gli altri, l'assessora ai servizi civici Gaia Romani, l'architetto Marco Giachetti Presidente di Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, la Pro-Rettrice Vicaria Maria Pia Abbracchio e la Professoressa Cristina Catteneo dell'Università degli Studi di Milano.Palazzo Marino, sala Brigida, Piazza Scala, 2 (ore 12)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte all'inaugurazione dei nuovi spazi della sede di Assolombarda.Assolombarda, via Pantano, 9 (ore14:30)REGIONEL'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, interviene al convegno “Presente e futuro dell'innovazione a impatto sociale. Protagonisti, strumenti finanziari, sfide e storie d'impresa”, l'evento finale di Matchis, l'iniziativa per la promozione dell'innovazione sociale di Fondazione Triulza e PlusValue con il supporto di Finlombarda S.p.A. e degli stakeholder che ruotano intorno a MIND - Milano Innovation District.Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, Via Filzi, 22 (ore 9:30)L'assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini porta i saluti istituzionali al primo seminario di Recovery for life “L'intervento in Emergenza e il tempo per il pensiero”.Collegio Borromeo piazza del Collegio Borromeo, 9 Pavia (ore 9:30)Si riunisce il Consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)L'assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali, partecipa alla conferenza stampa di “White”, edizione di febbraio 2024.Palazzo Reale, Sala Conferenze, terzo piano, piazza Duomo, 14. (10:30)VARIEConferenza “La pandemia diabete T2 dai modelli organizzativi, alle criticità gestionali, alle nuove opportunità di cura” organizzata da Motore sanità.Talent garden isola, Piazza Città di Lombardia, 1 (ore 9:30)webinar di Siderweb “Acciaio inox: le attese per il 2024”. Intervengono, tra gli altri: Stefano Ferrari; responsabile ufficio studi siderweb; Achille Fornasini, siderweb e StatLab Università degli Studi di Brescia; Mattia Sala, direttore commerciale Arvedi AST.Diretta streaming (ore 11)Presentazione dei nuovi spazi della sede di Assolombarda che, in questi mesi, è stata oggetto di significativi lavori di rinnovamento. Alla cerimonia, oltre al presidente Alessandro Spada, interviene anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.Assolombarda, via Pantano 9 (ore 14:30)Anteprima stampa di “il bacio di Klimt”Cinema Arcobaleno, viale Tunisia, 11 (ore 14:30)Incontro sul tema “Quale Umanesimo per il nostro tempo?” per interrogarsi su quale umanesimo si possa immaginare nel XXI secolo.Partecipano: Umberto Ambrosoli, Marco Garzonio, Marco Manzoni, Fabio Pizzul, Valentina SonciniFondazione Ambrosianeum, Via delle Ore 3 (ore 18) (Rem)