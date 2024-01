Cultura: Rocca su Teatro Roma, Siciliano è stato dirigente Pd, è il primo che deve andare via

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina di Luca De Fusco come nuovo dg del Teatro di Roma "è più che legittima, perché è una persona competente. Io chiedo le dimissioni del presidente Francesco Siciliano, che parla di occupazione di poltrone, ma oltre al film 'il figlio di Sandokan', ha fatto il dirigente del Pd. Non mi sembra che possiamo stare a parlare di occupazione quando il presidente ha questi meriti: essere stato il responsabile della cultura del Pd". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, intervenendo alla trasmissione Metropolis su Repubblica Tv. "Come si permette poi di dire che l'istituzione è stata stuprata? È il primo a dover andare via", ha sottolineato Rocca. (Rer)