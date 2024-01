Usa-Regno Unito: Biden sente Sunak, focus su Mar Rosso, Gaza e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha sentito oggi al telefono il primo ministro britannico, Rishi Sunak. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Hanno discusso la situazione nel Mar Rosso e la necessità di un approccio internazionale e multilaterale per deteriorare le capacità militari delle milizie Houthi e porre fine ai loro attacchi contro le navi commerciali”, ha detto, aggiungendo che i due leader hanno anche parlato della situazione nella Striscia di Gaza e in Ucraina. (Was)