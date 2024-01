Roma: presidente Municipio XI, fatti cronaca non siano battuta d'arresto per rinascita Corviale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Corviale "sicuramente serve più sicurezza ma serve anche più sociale, più cultura, sport e opportunità per chi ci vive e cerca lavoro. I fatti di cronaca non devono rappresentare una battuta d'arresto, significherebbe far vincere chi è qui per delinquere, vive nel malaffare e nell'illegalità". Lo ha detto il presidente del Municipio Roma XI, Gianluca Lanzi, in occasione della fiaccolata "Uniti per Corviale, insieme per la legalità", a Roma. "In 30 anni - ha aggiunto Lanzi - a Corviale è cambiato tutto, centri culturali, centri sportivi, il quartiere si è aperto alla città, dobbiamo o continuare in questa direzione, dobbiamo continuare ad investire su Corviale per tenere aperto questo quartiere a tutti. Il progetto del commissariato va avanti da un po' di anni, i locali sono disponibili, speriamo si faccia presto. Faccio un appello a tutte le istituzioni perché si possa aprire al più presto il posto di polizia", ha concluso Lanzi (Rer)