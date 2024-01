Medio Oriente: Casa Bianca, normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita ancora possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normalizzazione dei rapporti tra Israele e Arabia Saudita è ancora possibile, e aprirebbe nuove opportunità per una soluzione a due Stati al conflitto israelo-palestinese nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Una soluzione a due Stati lascia spazio a diverse interpretazioni: continueremo a discutere con Israele, con l’Autorità nazionale palestinese e con i partner nella regione”, ha detto. (Was)