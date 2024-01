Scuola: ministero su liceo made in Italy, 92 indirizzi approvati su territorio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in totale 92 i licei a indirizzo Made in Italy sinora approvati sul territorio nazionale: nel dettaglio, 17 saranno attivati in Sicilia, 12 in Lombardia e nel Lazio, nove in Puglia, otto nelle Marche e in Calabria, sei in Abruzzo, cinque in Toscana, tre in Liguria, Piemonte e Veneto, due in Molise e uno in Basilicata, Emilia-Romagna, Sardegna e Umbria. Lo riferisce una nota del ministero dell'Istruzione. L’elenco non comprende le 22 scuole per cui la regione Campania non ha ancora autorizzato l’avvio del liceo del Made in Italy. Nel resto d’Italia, sono sei gli istituti scolastici che, pur avendo presentato domanda, non erano in possesso dei requisiti richiesti. "Si tratta di un risultato importante, considerati i tempi stretti a disposizione delle scuole per avanzare le loro candidature e completare l'iter di autorizzazione. Il nuovo liceo arricchirà l'offerta della nostra scuola superiore, dando quelle risposte formative che il sistema paese richiede", commenta il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Da domani, sulla piattaforma Unica del ministero dell'Istruzione, saranno aperte le iscrizioni al nuovo liceo per il prossimo anno scolastico. (Com)