Fvg: assessore Protezione civile, simulazione IT-alert il 25 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 25 gennaio anche in Friuli Venezia Giulia verrà testato il sistema IT-alert per lo scenario di incidente rilevante in uno stabilimento industriale. L'impianto prescelto per il test di esercitazione è il deposito di prodotti petroliferi nel comune di Visco (Udine). Lo ha comunicato questo pomeriggio l'assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. “Se l'esito sarà positivo, il sistema potrà diventare operativo ed essere impiegato per diverse tipologie di rischio. Si tratta di un vero e proprio allenamento per la popolazione che ci permetterà di alzare ulteriormente la guardia di fronte a ipotetiche eventuali calamità”, ha fatto sapere Riccardi. “La simulazione del 25 gennaio ha un duplice obiettivo – ha spiegato l’assessore – da un lato sperimentare l'utilizzo di IT-alert su porzioni ridotte e circoscritte di territorio, dall'altro fare un passo avanti nel processo di familiarizzazione con il sistema di allarme pubblico e permettere alle persone di acquisire maggiore confidenza con la ricezione del messaggio per scenari di rischio specifici, con testo declinato in base al rischio e al sito interessato”. La notifica arriverà sui cellulari delle persone presenti in un raggio di due chilometri dall’impianto, specificando che si tratta di una simulazione di incidente industriale. Dopo la lettura del messaggio, l’utente sarà invitato alla compilazione di un questionario anonimo online. (Frt)