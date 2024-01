Italia-Austria: Giovanni Pugliese assume incarico di ambasciatore a Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni Pugliese ha assunto oggi l’incarico di ambasciatore d’Italia a Vienna. Lo riferisce in una nota la Farnesina. Nato a Sydney (Australia) il 5 luglio 1962, Pugliese si è laureato in Scienze politiche presso l’Università di Roma nel 1986. In seguito ad esame di concorso, il 15 febbraio 1988 è nominato Volontario nella carriera diplomatica. Dopo un primo incarico alla Direzione generale Affari politici del ministero, nel 1991 assume come Secondo Segretario commerciale all’ambasciata d’Italia a Pechino. Nel 1994 è incaricato delle funzioni di Primo Segretario alla Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite in Ginevra. Nel 1998 rientra a Roma per un secondo incarico presso la Direzione Generale Affari Politici. Nel 2002 assume come Consigliere commerciale alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea in Bruxelles. Nel 2006 è incaricato delle funzioni di Primo Consigliere alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite in New York. Dopo un terzo incarico alla Direzione generale Affari Politici della Farnesina, nel 2011 prende servizio quale Ministro presso l’ambasciata d’Italia in Berlino. Nel 2015 assume le funzioni di ministro alla Rappresentanza permanente presso l’Unione europea a Bruxelles, accreditato presso l’Ue con titolo e rango di ambasciatore. Nel 2018 rientra a Roma per prestare servizio al ministero dello Sviluppo Economico, quale Consigliere diplomatico del ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel 2019 torna alla Farnesina per assumere le funzioni di Capo del Servizio per la Stampa e la Comunicazione istituzionale, cui compete anche l’incarico di Portavoce del Ministro degli Affari Esteri. Nel 2020 è nominato ambasciatore d’Italia ad Algeri.(Com)