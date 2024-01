Italia-Senegal: Caterina Bertolini assume incarico di ambasciatrice a Dakar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caterina Bertolini ha assunto oggi l'incarico di ambasciatrice d'Italia a Dakar, in Senegal. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Nata a Venezia il 15 settembre 1959, Bertolini si laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze nel 1986. In seguito ad esame di concorso, il 15 febbraio 1990 è nominata Volontario nella carriera diplomatica. Dopo un primo incarico alla Direzione generale Cooperazione allo Sviluppo del ministero, nel 1992 assume come Secondo Segretario commerciale a Lima. Nel 1996 prende servizio come Primo Segretario a Caracas. Nel 1999 rientra a Roma per un secondo incarico presso la Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo. Nel 2003 assume come Consigliere alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea in Bruxelles. Nel 2007 prende servizio come Incaricato d'affari con Lettere a San Salvador, ove è confermata quale Ambasciatrice nel 2010. Nel 2011 è nominata Direttrice dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti in Lima. Dopo un terzo incarico alla Direzione generale Cooperazione allo Sviluppo, nel 2014 assume come Vice Direttrice Generale per la Mondializzazione e le Questioni globali, e Direttrice Centrale per i Paesi dell'America Latina, del Ministero. Nel 2016 è nominata ambasciatrice d'Italia a Bogotà. Nel 2018 rientra a Roma per prendere servizio come Inviata speciale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale per i Paesi dei Caraibi. Nel 2019 assume l'incarico di ambasciatrice d'Italia in Quito. Nel 2024 è nominata ambasciatrice d'Italia presso la Repubblica del Senegal, con accreditamento anche in Gambia, Capo Verde e Guinea-Bissau. (Com)