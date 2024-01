Mar Rosso: Usa smentiscono Houthi, per ora nessun segnale nuovo attacco contro nostra nave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi al momento “non hanno visto informazioni in grado di sostenere le affermazioni” delle milizie yemenite filoiraniane Houthi, che poco fa hanno annunciato un nuovo attacco missilistico contro una nave commerciale Usa nel Golfo di Aden. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” un funzionario del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. In un comunicato diffuso oggi, gli Houthi hanno affermato di avere attaccato la nave cargo statunitense Ocean Jazz, ribadendo che “la rappresaglia contro le aggressioni statunitensi e britanniche è inevitabile” e che qualsiasi nuova aggressione “non resterà impunita”. (Was)