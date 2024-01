Algeria: delegazione Piaggio in visita, interesse a sviluppare attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda italiana Piaggio ha espresso interesse a stabilire suoi progetti in Algeria. Lo ha fatto tramite una delegazione in visita nel Paese, che oggi ha incontrato il ministro dell'Industria, Ali Aoun, accompagnata dal consigliere dell'ambasciatore italiano in Algeria, Antonion Boliti. Durante l'incontro, il ministro Aoun ha sottolineato l'importanza di realizzare diversi progetti di produzione di motociclette e veicoli commerciali in Algeria, promuovendo partenariati con aziende locali. Questa iniziativa, ha detto, mira a rafforzare il settore industriale del Paese creando opportunità economiche e proficue sinergie tra Piaggio e gli attori economici algerini. (Ala)