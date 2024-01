Medio Oriente: Conte, Meloni non prende posizione contro carneficina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla guerra in Medio Oriente “è il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che non ha preso chiara posizione contro questa carneficina”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite a “Zapping” su Rai Radio1. “Il governo italiano ha assunto una posizione ‘pilatesca’. Come può un Paese come l'Italia non essere protagonista di una ferma condanna di una strategia militare folle che viola il diritto internazionale umanitario e che sta scatenando un'ondata di antisemitismo in tutto il mondo?”, ha aggiunto. (Rin)