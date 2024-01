Roma: Gualtieri, partecipazioni dei cittadini è arma contro mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "La partecipazione è l'arma fondamentale che abbiamo contro le mafie, la prevaricazione e la violenza". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della della fiaccolata "Uniti per Corviale, insieme per la legalità", a Roma. "Qui a Corviale - ha spiegato - c'è stato un gravissimo fatto di sangue, un omicidio e un ferimento - ha spiegato -. Un territorio con grande presenza di associazioni e con un impegno per la rigenerazione urbana, sociale e civile. Per noi era importante dare un segno di presenza e vicinanza delle istituzioni. Dire no alla violenza, alla criminalità e alle mafie, ed è nostra volontà batterci su tutti i fronti con tutte le nostre forze. Stiamo realizzando politiche di sicurezza, dall'illuminazione alla videosorveglianza con 3 mila telecamere che installeremo. È importante il sostegno di iniziative di rigenerazione di questi territori più difficili". (segue) (Rer)