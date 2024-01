Roma: Gualtieri, partecipazioni dei cittadini è arma contro mafie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su Corviale - ha proseguito Gualtieri - c'è un lavoro importante in atto da tempo. È una realtà dove ci sono segni di rinascita molto forti che vogliamo accompagnare e rafforzare con i Piani urbani integrati, abbiamo riaperto la Mazzacurati, con l'iniziativa dei territori a disoccupazione zero, con la casa delle innovazioni che apriremo qui e con il sostegno del tessuto associativo che oggi è qui per dire no alle mafie, alla droga e per proporre un modello di sviluppo partecipato e condiviso delle nostre periferie". E in merito a un nuovo commissariato di Corviale "noi abbiamo chiesto - ha concluso Gualtieri - c'è un impegno della prefettura e del ministero a rafforzare la presenza di uomini in tutte le forme. Queste sono responsabilità del governo e che noi incoraggiamo e sosteniamo". (Rer)