Medio Oriente: Borrell propone piano di pace per Gaza, più vicino il sì alla missione Ue in Mar Rosso

- Un piano per la pace in Medio Oriente basato sulla soluzione dei due popoli e due Stati. È quello che l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha presentato oggi ai ministri degli Esteri degli Stati membri Ue riuniti nel tentativo di cercare una linea comune dei 27 e dei Paesi della regione mediorientale. "La situazione umanitaria non potrebbe essere peggiore, con centinaia di migliaia di persone senza nulla, senza rifugi, senza cibo, senza medicine e sotto le bombe. E ogni giorno c'è un alto numero di vittime civili", ha detto al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles l'Alto rappresentante europeo. Presenti alla riunione anche i ministri degli Esteri dell'Arabia Saudita, dell'Egitto, della Giordania e il segretario generale della Lega Araba (con i quali si è svolto un pranzo insieme ai ministri dei 27 Paesi Ue), il ministro degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese (che ha partecipato alla sessione del pomeriggio) e il ministro degli Esteri di Israele, Israel Katz, che ha invece partecipato alla sessione della mattina. Oggi avremo qui tutti gli attori dei Paesi impegnati che sono direttamente interessati dalla situazione a Gaza", ha detto Borrell. (segue) (Beb)