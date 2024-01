Medio Oriente: Borrell propone piano di pace per Gaza, più vicino il sì alla missione Ue in Mar Rosso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molti ministri hanno detto che le vittime sono troppe. Ora la domanda è: quante vittime sono troppe? 25 mila persone sono troppe? Per quanto tempo continuerà questa situazione? È questo l'aspetto di cui i ministri discuteranno oggi", aveva rimarcato Borrell in mattinata, lasciando intendere che la discussione si sarebbe incentrata sul conflitto in Medio Oriente e su una soluzione a lungo termine, "basata su un procedimento concreto" e non su una più generica idea di pace. A fargli eco la ministra degli Esteri belga, Hadja Lahbib, in rappresentanza della presidenza belga dell'Ue. "Questo conflitto non si risolverà con le armi: dal 7 ottobre quasi 25 mila persone hanno perso la vita e Gaza è in una situazione di estrema emergenza. Rischiamo carestia ed epidemie. La violenza deve fermarsi. Il messaggio che porterò a nome del Belgio e a nome della presidenza belga del Consiglio dell'Ue è chiaro: chiediamo l'immediato cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi, il rispetto del diritto internazionale, il ritorno al processo di pace che deve portare alla creazione di due Stati che vivano fianco a fianco in pace. Questa è l'unica via d'uscita per ripristinare permanentemente la pace nella regione", ha infatti dichiarato al suo arrivo al Consiglio di Bruxelles. "Presenterò un approccio globale. Penso che dobbiamo smettere di parlare di pace, del processo di pace, e iniziare a parlare più concretamente della soluzione dei due Stati. Parliamo di ciò che vogliamo fare", ha ribadito poi Borrell parlando alla stampa. Parlare di rifiuto della soluzione a due Stati, ha poi continuato l'Alto rappresentante europeo riferendosi alle recenti parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu, "è inaccettabile". "È la soluzione approvata dalle Nazioni Unite, e l'intera comunità internazionale la sostiene. Se non sono d'accordo, dobbiamo discutere. Per questo siamo qui", ha continuato Borrell parlando alla stampa. "Certamente, il modo giusto di cercare di distruggere Hamas non è quello che stanno attuando, perché stanno seminando l'odio per generazioni. Abbiamo in mente cosa è Hamas e cosa ha fatto Hamas. E certamente lo rifiutiamo e lo condanniamo. Ma la pace e la stabilità non possono essere costruite solo con mezzi militari, e non con questo particolare modo di usare i mezzi militari. Lo dico nel pieno rispetto delle vittime degli attacchi dei terroristi di Hamas", ha quindi concluso l'Alto rappresentante europeo. (segue) (Beb)