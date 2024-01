Medio Oriente: Borrell propone piano di pace per Gaza, più vicino il sì alla missione Ue in Mar Rosso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'accordo con Borrell il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, che si è detto favorevole alla soluzione a due Stati, "da sempre appoggiata dall'Italia". Per la pace in Medio Oriente, ha dichiarato il titolare della Farnesina, "la sola soluzione possibile è quella dei due popoli e due Stati". Per questo, ha spiegato il ministro italiano, "dobbiamo lavorare molto a livello diplomatico in favore della pace. Ovviamente lo Stato palestinese dovrebbe riconoscere Israele, e Israele dovrebbe riconoscere lo Stato palestinese", ha aggiunto. Più diretti e accusatori nei confronti di Israele i ministri di Giordania e dell'Autorità nazionale palestinese (Anp). "Con l'attuale aggressione a Gaza, con il proseguimento delle misure volte a minare la soluzione dei due Stati, Israele sta condannando il futuro della regione a ulteriori conflitti e guerre. Il mondo intero sta dicendo che l'unica via d'uscita è la soluzione dei due Stati", ha detto in un punto stampa Ayman Al Safadi, il ministro degli Esteri giordano. "Il mondo intero dice che l'unica strada percorribile è la soluzione dei due Stati e il governo israeliano dice no a questa soluzione sfidando l'intera comunità internazionale. Credo sia giunto il momento che il mondo prenda posizione dalla parte della pace, dalla parte del diritto della regione a vivere in pace, dignità e sicurezza, e prenda misure contro la parte che sta negando ai popoli della regione il diritto di vivere in pace e sicurezza", ha poi aggiunto chiedendo all'Ue di schierarsi chiaramente a favore di un cessate il fuoco. Dello stesso avviso il ministro dell'Anp, Riyad al Maliki. "Sono passati tre mesi e mezzo e ogni giorno contiamo altre centinaia e addirittura migliaia di palestinesi uccisi, feriti o sepolti sotto le macerie. Sono venuto qui per dire ai miei colleghi europei che l'azione più importante da intraprendere è il cessate il fuoco. Ogni giorno che mostriamo esitazione vengono uccise persone, innocenti, bambini, donne e anziani. E questo è intollerabile e inaccettabile. Mi aspetto che l'Unione europea chieda un cessate il fuoco e si impegni per ottenerlo", ha detto parlando alla stampa e chiedendo anche di prendere in considerazione un regime sanzionatorio per il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. (segue) (Beb)