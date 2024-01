Medio Oriente: Borrell propone piano di pace per Gaza, più vicino il sì alla missione Ue in Mar Rosso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di diversa visione, e non poteva essere altrimenti, la controparte israeliana. Il ministro degli Esteri del governo Netanyahu, Israel Katz, ha invece chiesto all'Ue l'appoggio per la liberazione degli ostaggi, ancora nelle mani del movimento islamista palestinese Hamas, e il sostegno nella lotta contro Hamas. "Dobbiamo ripristinare la nostra sicurezza. I nostri coraggiosi soldati stanno combattendo in condizioni molto difficili per questi due obiettivi: riportare i nostri ostaggi e ripristinare la sicurezza per i cittadini di Israele", ha dichiarato prima dell'incontro con i ministri europei. Il problema, a livello di Unione europea, sta però proprio nelle divisioni e nei dettagli. Se molti Paesi si sono infatti dichiarati d'accordo con la soluzione dei due Stati, come ha confermato anche il ministro Tajani a margine di un incontro con la stampa, il nodo della questione sta probabilmente nel come sostenere la soluzione. L'Alto rappresentante Borrell ha mostrato sicurezza e accordo fra i diversi Stati europei, spostando il focus anche verso l'aggressività di Israele contro i civili di Gaza, ma il problema rimane. Come raggiungere l'unanimità in 27 e riuscire a chiedere, in maniera unita, il reciproco riconoscimento di Israele e dei territori palestinesi? Come ha dichiarato Borrell nella conferenza stampa finale, "più morti non porteranno più sicurezza a Israele", ma Hamas rimane ancora un'entità da sconfiggere, come unanimemente ribadito da tutti i ministri europei. Per il momento, insomma, la soluzione al conflitto rimane lontana e la comunità europea non sembra ancora in grado di fornire una proposta chiara e coerente da seguire. Il piano presentato da Borrell appare più come una visione a lungo termine che un vero proprio decalogo di azioni da intraprendere per raggiungere quella stabilità di cui il Medio Oriente avrebbe bisogno. Senza dimenticare che, nel quadro del conflitto israelo-palestinese si inserisce la destabilizzazione di un'area che ha portato agli attacchi degli Houthi alle navi mercantili europee. A questo riguardo l'Italia, la Germania e la Francia hanno portato sul tavolo di Bruxelles una proposta per accelerare l'approvazione della missione europea nel Golfo Persico, che sembra in via di approvazione, al fine di garantire la sicurezza marittima da Hormuz al canale di Suez. "La nostra Marina Militare sta già agendo per difendere i nostri mercantili, ma serve una nuova missione europea. Mi auguro che si possa già approvare definitivamente nel prossimo Consiglio Affari esteri, dopo un sostanziale via libera nella riunione di oggi", ha spiegato Tajani ai giornalisti presenti al Consiglio di Bruxelles. (segue) (Beb)