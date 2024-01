Medio Oriente: Borrell propone piano di pace per Gaza, più vicino il sì alla missione Ue in Mar Rosso (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione, secondo il ministro italiano, dovrebbe essere forte, con la possibilità di tutelare i mercantili con un sistema di difesa "in grado di abbattere droni e missili lanciati dagli Houthi". Parole che trovano eco in quelle finali di Josep Borrell, che in conferenza stampa ha assicurato di voler procedere nella missione europea con la massima celerità, confermando anche che i ministri europei hanno raggiunto un accordo generale sulla missione. "Abbiamo concordato, in linea di principio, di istituire un'operazione di sicurezza marittima dell'Unione europea e di discutere le varie opzioni di questa missione, che ho proposto agli Stati membri. Ora dobbiamo muoverci verso l'unanimità, per vedere quando potremo istituirla, ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue. La tempistica, però, rimane ancora vaga. "Il non paper con le opzioni è sul tavolo. Gli Stati membri si sono espressi e nessuno si è opposto", ha precisato Borrell spiegando che però alcuni Stati potrebbero non partecipare alla missione. "Non partecipare è una cosa, opporsi un'altra. Si può non partecipare ma lasciare gli altri agire", ha detto. "Ora bisognerà lavorare al testo e un regolamento per il modus operandi di questa missione. Il carattere operativo va definito", così come "le possibilità di azione concreta a livello militare per la difesa da un attacco. Non si tratta semplicemente di un accompagnamento passivo a una nave mercantile, si tratta di contrapporsi a un eventuale attacco. Poi bisognerà vedere il livello operativo", in una missione europea in cui andrà deciso anche chi prenderà il comando, ha quindi evidenziato l'Alto rappresentante Ue. La tensione in Medio Oriente rimane quindi alta, e la soluzione al conflitto fra Palestina e Israele, così come la questione del Mar Rosso, terranno banco in Ue anche per il prossimo Consiglio Affari esteri, previsto per il 19 febbraio prossimo. Il rischio, come sempre, è anche quello di una possibile destabilizzazione economica, in una situazione geopolitica in cui Bruxelles stenta a uscire con idee chiare e precise sul da farsi. (Beb)