Roma: Gualtieri, bene presidi forze dell'ordine per sicurezza città ma serve rinascita sociale

22 luglio 2021

- A Roma "è fondamentale rafforzare la sicurezza con una presenza costante, che è il posto di polizia, ma sappiamo che è una condizione necessaria, ma non sufficiente". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della della fiaccolata "Uniti per Corviale, insieme per la legalità", a Roma. Con il governo "non saremo mai divisi nel respingere la criminalità e le mafie e nel sostenere la aiutare coloro che vogliono rilanciare il tessuto associativo e civile e democratico della nostra città" ma "sappiamo che quello che è centrale è la rinascita civile sociale e culturale di Corviale", ha proseguito Gualtieri. "Tra poco partiranno i cantieri dei piani urbani integrati, a febbraio saremo qui a inaugurarlo. Dobbiamo sconfiggere alla radice anche il circolo vizioso che si chiama welfare mafioso, in cui le organizzazioni criminali mettono i giovani su una strada che porta alla distruzione di un loro percorso di vita, e che si basa sul fatto che spesso la politica e le istituzioni non sanno costruire opportunità diverse. Occupazione, scuola, cultura e sport. Noi vogliamo una sicurezza partecipata, vogliamo la presenza delle forze dell'ordine ma vogliamo che questi territori siano vivi e partecipati. Sono convinto che sia la chiave per dire no alla violenza e per costruire una città più bella e solidale", ha concluso.(Rer)