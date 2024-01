Roma: Abodi, contro criminalità sport è sostegno fisico, morale e psicologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quartiere Corviale di Roma "è importante esserci tutti insieme" e "lo sport, raccogliendo ragazzi e bambini, dà un sostegno non solo di carattere fisico e morale ma anche psicologico". Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, in occasione della fiaccolata "Uniti per Corviale, insieme per la legalità", a Roma. "Penso che si debba essere presenti nella buona e nella cattiva sorte" perchè "in giornate difficili come queste si testimonia la compattezza della comunità con le istituzioni del territorio e con il governo nazionale - ha aggiunto -. C'è una ferma opposizione alla criminalità e alla violenza. Lo sport fa molto e questo è uno dei luoghi dove è stato dimostrato, con il campo dei miracoli, quanto possa fare bene nel raccogliere ragazzi e bambini nel dare un sostegno non solo di carattere fisico, morale e psicologico". (Rer)