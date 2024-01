Roma: Di Cola (Cgil), a Corviale necessario garantire sicurezza e rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luoghi come il quartiere di Corviale, a Roma "sono il simbolo che è necessario che lo stato si faccia sentire" ma "non solo con le forze dell'ordine ma con l'implementazione dei servizi e con la garanzia ai cittadini di vivere in posti dove c'è possibilità di futuro". Lo ha detto il segretario della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola, in occasione della fiaccolata "Uniti per Corviale, insieme per la legalità", a Roma. "Quello avvenuto a Corviale non è il primo fatto che riguarda la città, e per questo è importante essere qui: per dare un segnale di attenzione ai cittadini, dirgli che non sono soli. Qui - ha aggiunto - c'è necessità di garantire la sicurezza e di rigenerare la città. L'auspicio è che in tutta la città possa esserci un rilancio per dare un futuro alle nuove generazioni, sicuro e di prospettiva". (Rer)