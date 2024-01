© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo dello sport e non solo piange la morte di Gigi Riva, leggenda del calcio italiano. “Con il suo talento straordinario e la dedizione, lascia un'impronta indelebile nella storia del calcio italiano e resterà un'icona per generazioni di tifosi e di sportivi”. Così in una nota gli esponenti del Movimento 5 stelle in commissione Cultura. (Rin)