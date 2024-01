Europee: Baldino (M5s), a governo non importa nulla dei fuori sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A pochi mesi dalle Europee governo e maggioranza sono immobili sulla legge per consentire a studenti e lavoratori fuori sede di votare a distanza dal luogo di residenza. Dopo aver stravolto la legge proposta dalle opposizioni alla Camera con una delega in bianco al governo, con il chiaro intento di fare melina, la maggioranza di centrodestra non calendarizza nemmeno quel testo al Senato. C'erano anche i partiti che sostengono il governo quando in campagna elettorale tutte le forze politiche presero l'impegno con le associazioni per fare una legge. Il M5s e altre opposizioni hanno mantenuto la promessa, la maggioranza invece sta tradendo questo come ogni altro impegno assunto con la sua propaganda elettorale e sbatte la porta in faccia a cinque milioni di cittadini". Lo afferma la deputata Vittorio Baldino, vicepresidente del gruppo del Movimento cinque stelle alla Camera.(Rin)