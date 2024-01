Mar Rosso: Tajani, Borrell si è impegnato a garantire massima velocità su missione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto appresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha assicurato di voler procedere con la missione europea nel Mar Rosso con la massima celerità. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine del Consiglio Ue Affari esteri. "Ho posto il problema insieme alla Francia e abbiamo avuto molti appoggi da parte di tanti Stati dell'Unione europea. Anche Borrell, che aveva presentato una prima proposta, si è detto assolutamente favorevole e si è impegnato a far sì che la proposta dell'Italia possa essere approvata quanto prima", ha detto Tajani. "Ora ci sono i comitati tecnici, che dovranno studiare le applicazioni, le competenze e quindi tutti gli aspetti tecnici, nonché le regole di ingaggio, che sono importanti. Certamente sarà una manovra difensiva, in cui se ci sarà un attacco, le navi saranno difese. Borrell ha assicurato che si cercherà di fare più in fretta possibile e questo ci rende soddisfatti. Mi pare che si vada nella giusta direzione e direi la riunione si è svolta in maniera positiva", ha concluso. (Beb)