Roma: assessora Scuola, assoluzione Lucha y Siesta notizia che speravamo di ricevere

- Assoluzione. Si chiude così il processo contro Lucha y Siesta. È la notizia che speravamo di ricevere perché la Casa delle donne di via Lucio Sestio è una realtà preziosa, un valore aggiunto per la città di Roma e molto oltre. A scriverlo è Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale. "Ora si festeggia, sapendo che occorre proseguire a batterci per mettere in sicurezza questa esperienza così importante per le donne e per la lotta alla violenza di genere", conclude.. (Com)