Venezuela: domani leader oppositrice Machado presenta coalizione per le presidenziali

- La leader oppositrice del Venezuela, Maria Corina Machado, presenterà domani la coalizione "Gana" (acronimo di Grande alleanza nazionale, che letteralmente vuol dire "vinci") che dovrebbe accompagnare la sua corsa alle presidenziali di fine anno. "Accompagnaci a presentare la forza cittadina che lavorerà per la vittoria elettorale in questo 2024: Gana, scrive la leader del partito Vente Venezuela in un messaggio pubblicato sulle reti sociali. L'occasione è una "grande manifestazione", la prima del 2024, convocata in occasione dell'anniversario della fine della dittatura militare di Marcos Perez Jimenez, ricorrenza celebrata quasi esclusivamente dalle opposizioni. "A 66 anni dal 23 gennaio del 1958 i venezuelani combattono una volta di più per la democrazia e la libertà", si legge ancora nell'appello lanciato da Machado. (segue) (Vec)