Venezuela: domani leader oppositrice Machado presenta coalizione per le presidenziali (3)

La leader di Vente Venezuela, pur non riconoscendo la validità dell'impedimento, ha fatto ricorso alla Corte suprema (Tribunal supremo de justicia, Tsj) ed è ora in attesa di un via libera definitivo. In questo senso, ha acceso interesse la notizia del cambio ai vertici della Corte: la nuova presidente, Caryslia Rodriguez, sarebbe stata - secondo alcune fonti - stata responsabile, in quanto membro della Camera elettorale, della sentenza con cui si dichiaravano nulli proprio i risultati delle primarie delle opposizioni. Di più, in rete è comparso il messaggio video con cui la nuova presidente del Tsj, nel 2021, invitava a votare nelle primarie aperte del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), la forza politica che sostiene il governo "chavista" del presidente, Nicolas Maduro.