Venezuela: domani leader oppositrice Machado presenta coalizione per le presidenziali (4)

- La partecipazione di Machado è il principale ma non l'unico dubbio che grava sulle elezioni: il mancato annuncio di un calendario elettorale e di una data del voto è motivo di dibattito e allarme, soprattutto presso quei settori dell'opposizione secondo cui il governo - alimentando l'incertezza - priva le elezioni delle necessarie garanzie di "trasparenza" e "libera partecipazione". Sulle prossime presidenziali si gioca molto dell'immediato futuro politico del Paese: in base a una intesa raggiunta a ottobre scorso tra governo e opposizioni, un voto che rispetti standard accettati da entrambe le parti dovrebbe essere parte di un accordo che mette fine alla crisi sociale ed economica interna al Paese. Una intesa che gli Stati Uniti hanno accompagnato sospendendo per sei mesi le sanzioni sul comparto energetico venezuelano, misura che potrebbe cadere in caso di mancato rispetto di condizioni democratiche del voto. (Vec)