Salerno: sabato 27 gennaio riunione provinciale M5s, presente anche Tridico (2)

- La coordinatrice provinciale Virginia Villani commenta: "Questa riunione è un momento cruciale per il nostro Movimento nella provincia di Salerno. Con la nascita di numerosi gruppi territoriali ci stiamo radicando sui territori in maniera strutturale coinvolgendo attivamente i cittadini nelle decisioni che riguardano la loro comunità. Sarà un'occasione di confronto e di scambio di idee, un passo avanti per rafforzare la presenza del Movimento sul territorio". La partecipazione è aperta a tutti i membri iscritti e sostenitori del MoVimento 5 Stelle, invitando la cittadinanza a contribuire attivamente alla costruzione di un futuro più partecipativo e democratico. Saranno presenti il già presidente Inps Pasquale Tridico, il coordinatore regionale Salvatore Micillo, il deputato Agostino Santillo, l'eurodeputato Mario Furore, il consigliere regionale Michele Cammarano, i senatori Anna Bilotti e Francesco Castiello, nonché i consiglieri comunali della provincia. (Ren)