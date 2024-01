Ue: sondaggio, il 50,6 per cento dei dipendenti della Bce è insoddisfatto di Lagarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 50,6 per cento dei dipendenti della Banca centrale europea (Bce) è insoddisfatto dell'operato della presidente dell'Eurotower, Christine Lagarde, giunta a metà del mandato assunto nel 2019. È il risultato di un sondaggio condotto tra 1.089 lavoratori della Bce dal sindacato Organizzazione dei servizi pubblici internazionali ed europei (Ipso). Come riferisce il settimanale "Der Spiegel", l'azione di Lagarde è stata finora "piuttosto scarsa" per il 30,49 per cento degli intervistati e "molto scarsa" per il 20,11 per cento. L'operato della presidente della Bce viene valutato come "buono" dal 12,3 per cento, "molto buono" dal 7,99 per cento ed eccezionale dal 2,57 per cento. Il 22,76 per cento del campione è "d'accordo" o "fortemente d'accordo" sul fatto che l'ex ministra delle Finanze francese sia la persona giusta al vertice dell'Eurotower in questo momento. Il 53,48 per cento non è d'accordo con tale valutazione e il 23,77 per cento dichiara di non sapere esprimersi al riguardo. Nel 2019, poco prima che lasciasse l'incarico, l'allora presidente della Bce Mario Draghi vedeva il proprio operato giudicato come "molto buono" o "eccellente" dal 54,5 per cento dai dipendenti dell'Eurotower interpellati dall'Ipso. (Geb)