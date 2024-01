Violenza donne: Pd, da sindaco Terni intollerabile discorso machista, si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta il sindaco di Terni dimostra la sua indegnità al ruolo di rappresentante pubblico che dovrebbe onorare. Rivendica orgogliosamente una giustificazione 'naturale' del maschio italiano predatore, incapace di rapportarsi con le donne, se non come destinatarie del proprio piacere. Purtroppo è proprio la 'normalizzazione' del ragionamento sessista, che riconosce le donne come oggetto del 'naturale' e quindi incontrollabile desiderio maschile, che azzoppa la battaglia culturale contro la violenza sulle donne. Il gruppo del Pd nella commissione Femminicidio gli chiede un sussulto di dignità e rispetto per l'istituzione pubblica, riconoscendo con le dimissioni la sua inadeguatezza a tutelare il benessere delle proprie cittadine e cittadini". Lo afferma, in merito alle ultime dichiarazioni di Stefano Bandecchi, la capogruppo democratica nella commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e ogni forma di violenza di genere, Sara Ferrari.(Rin)