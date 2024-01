Roma: Corrotti (Fd'I) su Lucha y siesta, intenzione Regione Lazio rimane riappropriazione bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda Lucha y siesta "da parte della Regione Lazio c'è tutta l'intenzione di riappropriarsi del bene". Lo afferma in una nota il consigliere di Fratelli d'Italia del Lazio, Laura Corrotti. "La sentenza odierna su Lucha y Siesta di cui ancora non conosciamo le motivazioni non riguarda né le condizioni di degrado dell'immobile né la procedura che ha avviato la Regione Lazio tramite delibera di giunta - spiega -. C'è un immobile occupato senza bando in via Lucio Sestio 10, su cui è intervenuta anche la Corte Conti e da parte della Regione Lazio c'è tutta l'intenzione di riappropriarsi del bene, metterlo a norma e assegnarlo tramite bando pubblico con le medesime finalità che non sono mai state messe in dubbio.Chi attacca nascondendosi dietro una sentenza che riguarda la presidente dell'associazione - aggiunge - o non ha capito le motivazione all'interno della delibera dello scorso ottobre oppure fa finta di non capire". (Com)